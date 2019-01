Personeel Proximus gaat dinsdag staken tegen herstructurering: “Moeilijk in te schatten wat de consument hiervan voelt”

Het personeel van Proximus legt dinsdag het werk neer uit protest tegen het herstructureringsplan. Dat meldt de christelijke vakbond ACV. Door het plan staan 1.900 banen op de helling. “Wij willen een duidelijk signaal geven en respect krijgen.”

Proximus maakte eerder deze week een herstructureringsplan bekend. Daardoor zijn er de komende drie jaar 1.900 banen bedreigd. Daarnaast zijn er wel 1.250 aanwervingen gepland. “We begrijpen dat al deze veranderingen voor enige onzekerheid in onze teams zullen zorgen. Maar het tempo van de digitalisering en de disruptieve marktomstandigheden laten ons geen andere keuze”, zei CEO Dominique Leroy.

“Dit raakt iedereen”

De hoofdzetel van Proximus in Brussel. Foto: BELGA

De vakbonden lieten al weten zwaar geschokt te zijn door het aangekondigde banenverlies. Nu laat de christelijke vakbond ACV weten dat dinsdag een staking staat gepland. “Wij willen een sterk signaal geven en respect krijgen”, zegt Ben Coremans van ACV-Transcom. “Zoals het nu gaat, kan het niet langer.” Coremans benadrukt dat het personeel enorm “ontgoocheld, gefrustreerd en boos” zijn. “Dit raakt iedereen.”

De vakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend en roept alle werknemers op dinsdag naar de Proximus Towers in Brussel te komen. ACV gaat er van uit dat de actie in gemeenschappelijk front zal worden gevoerd.

Consument

Wat de staking voor de consument betekent, kan Coremans niet zeggen. “Dat is moeilijk in te schatten. Als het goed is, zijn de Proximus-winkels dinsdag leeg, dus dat gaat de consument wel merken.”

Michel blijft zich verzetten

Premier Michel, minister van Werk Kris Peeters en minister van Telecom Philippe De Backer zitten maandag samen met Proximus-CEO Dominque Leroy en voorzitter Stefaan De Clerck over het hervormingsplan.

Leroy werd deze week al op het matje geroepen door de eerste minister. Michel blijft zich verzetten tegen de naakte ontslagen en vindt dat het management van het telecombedrijf zijn huiswerk moet overdoen, zo zei hij donderdag in de Kamer. Leroy beet daarop van zich af. “Ik snap dat de premier boos is. Maar de politiek kan hier niet in beslissen.”