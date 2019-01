Drie topfilms voor uw vrijdagavond

Vin Diesel neemt u mee op een avontuurlijk ritje in de gemotoriseerde actiefilm ‘Furious 7’, Colin Farrell doet zijn best om geen kreeft te moeten worden in ‘The Lobster’ en Bruce Willis ontdekt op spectaculaire wijze dat hij onbreekbaar is in ‘Unbreakable’. Wat wil u nog meer op een druilerige vrijdag in januari?