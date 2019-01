Personeel Oudsbergen wil duidelijkheid over toekomst

Na de fusie van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek tot Oudsbergen moeten ook de loon- en arbeidsvoorwaarden van beide gemeenten op elkaar afgestemd worden in een nieuwe rechtspositieregeling en komt er een nieuw organogram. Het personeel is ongerust en hoopt dat de vakbond volgende week meer duidelijkheid brengt.

In een anonieme brief wordt de onzekerheid die er vandaag leeft bij de ambtenaren van Oudsbergen aangeklaagd. Volgens de briefschrijver is het personeel vandaag nog altijd niet concreet geïnformeerd over ...