Annelies werkt al 10 jaar in de bib

Runkst

Hasselt - Zorginstelling Covida-Het Roer uit Runkst heeft Annelies in de bloemetjes gezet.

Annelies is een cliënt van zorginstelling Covida-Het Roer te Runkst. Afgelopen donderdag werd zij in de bloemetjes gezet in de bibliotheek van Kuringen. Onder begeleiding van een jobcoach draagt Annelies daar immers al 10 jaar lang elke woensdag- en donderdagvoormiddag haar steentje bij. Zij is een vaste waarde binnen het team. Haar taken zijn vooral het taggen van boeken, sorteren van kranten en afvoeren van boeken.