Vaticaan begint eigen atletiekteam met priesters, nonnen en zelfs 62-jarige professor

Verrassend nieuws uit Vaticaanstad: de religieuze dwergstaat onder leiding van de paus zal voortaan zijn eigen atletiekteam hebben. De eerste leden zijn priesters, nonnen, apothekers, leden van de Zwitserse Garde en zelfs een 62-jarige professor die in de bibliotheek van het Vaticaan werkt.

“We dromen ervan de vlag met de Heilige Stoel te zien tussen de andere delegaties bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen”, zei Monseigneur Melchor Jose Sanchez de Toca y Alameda, de voorzitter van het team bij de officiële voorstelling.

Foto: AP

In het verleden had het Vaticaan al voetbalploegen en cricketteams afgevaardigd, maar dit is hun eerste officiële sportteam. Ze hopen hiermee lid te kunnen worden van de internationale atletiekfederatie IAAF en mee te doen aan de Spelen van de Kleine Staten van Europa en de Middellandse Zeespelen.