Foo Fighters-frontman Dave Grohl morst bier en valt van podium

Foo Fighters-frontman Dave Grohl is tijdens een concert in het Hardrock Hotel and Casino in Las Vegas van het podium gedonderd. Het is niet de eerste keer dat het hem overkomt: in 2015 moest de Amerikaanse rockband haar optreden op Rock Werchter nog annuleren omdat Grohl zijn voet gebroken had.

De Amerikaanse rockband Foo Fighters gaf woensdag een concert in het Hardrock Hotel and Casino in Las Vegas. Op een gegeven ogenblik begaf Grohl zich gitaar spelend naar een hoek van het podium om de fans te entertainen. Hij kreeg een blikje bier aangereikt en zette dat op een luidspreker. Al spelend probeerde hij het op te drinken, maar het blikje kiepte om op de speaker, waarna de muzikant het dan toch aan zijn mond zette en het resterende bier verzwolg.

Grohl verliet dan het hoekje met de rug naar het publiek en viel van het podium. Gelukkig voor hem kon de security hem opvangen. Of de rocker een letsel opliep is niet geweten, vaststaat dat hij gewoon verder ging spelen.

In 2015 moesten de Foo Fighters een concert in Werchter annuleren nadat Grohl bij een val van het podium tijdens een optreden in Göteborg een beenbreuk had opgelopen.