Voka ontvangt 3000 gasten op nieuwjaarsinvitito

Hasselt-Centrum

Hasselt - In een reusachtige tentopstelling ontving Voka Limburg ondernemers en bekenden uit alle lagen van de maatschappij voor een bijzonder geslaagd netwerkevent. De nieuwjaarsinvitito wordt als een der meest prestigieuze ontvangsten in de provincie beschouwd. Dit jaar stond de gebeurtenis volledig in het teken van de ruimtevaart.

Voorzitter Francis Wanten liet zich volledig in de stijl van ruimtevaarder introduceren door Cynthia Reekmans. “Politci, durf kiezen”, riep Wanten. “Jobs, jobs en jobs. Wij zorgden voor de jobs. Help om om die in te vullen”, besloot de voorzitter.

De gasten konden vervolgens aan diverse buffetten aanschuiven voor uitgelezen gerechtjes. Elders konden ze kiezen uit exclusieve wijnen, gins en frisdranken. De avond werd afgerond met “Houston, we have a party!”.