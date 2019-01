Leerlingen SOLV-campus Tuinbouw leren levens redden

Sint-Truiden - Tijdens een pedagogisch vakoverschrijdend project leerden alle leerlingen van de hele school belangrijke vaardigheden om nadien op een nog veiligere manier te kunnen deelnemen aan het dagdagelijkse verkeer. In meerdere workshops, aangepast per leeftijdscategorie, gaven deskundige lesgevers van de Vlaamse Stichting voor Verkeer belangrijke levenslessen. Zo gaven zij ook een cursus reanimeren en defibrilleren op een ludieke manier.

Om de leerlingen te wapenen tegen alle mogelijke problemen in het verkeer, organiseerden de drie graadcoördinatoren van de tuinbouwschool een grote verkeersweek die een logisch vervolg is op de eerdere leeractiviteiten die plaatsvonden in het begin van het schooljaar. Tijdens deze intensieve verkeersweek lieten de leerkrachten zich begeleiden door professionele begeleiders van de Vlaamse Stichting voor Verkeer. In een unieke samenwerking met het pedagogisch team van de school werden meerdere workshops gegeven aan alle leerlingen. Na een theoretische uitzetting konden de leerlingen onmiddellijk aan de slag in de praktijk met heel wat aangeboden didactische hulpmiddelen. Zo werd onder meer een cursus reanimeren en defibrilleren gegeven om kwetsbare mensen te helpen in nood. Eerste hulp bij ongevallen, dat is wat van iedereen verwacht wordt, elke dag opnieuw, dichtbij en ver weg. Er zijn overal heel wat humanitaire organisaties aanwezig die, dankzij een wereldwijd netwerk van vrijwilligers, hulpbehoevenden helpen in nood. Spijtig genoeg zijn deze mensen niet onmiddellijk in de buurt wanneer een ongeval zich voordoet.

Dagelijks nemen miljoenen mensen deel aan het verkeer. Tijdens deze verkeerschaos gaat er wel eens iets mis. Een ongeval is snel gebeurd, maar als je meteen hulp biedt aan het slachtoffer, maakt dit echt wel een belangrijk verschil. In deze workshop kregen de leerlingen een korte maar intensieve basiscursus reanimeren en defibrilleren. Op een ludieke manier leerden zij hoe ze moeten reageren in noodsituaties en hoe je gepast eerste hulp kan verlenen. Vrij uniek aan deze activiteit was het voorziene materiaal. Voor elke leerling werd een mini-pop voorzien waarmee ze aan de slag konden gaan. Dit is een nieuwe manier om gezamenlijk aan de slag te kunnen gaan op het ritme van de muziek. De drempel werd hiermee een heel stuk verlaagd. Leerlingen die echt voeling hebben met deze handelingen kunnen met hun drijfveer nadien ook terecht in de afdeling Verzorging.

Voor de leerlingen werd dit een hele leerrijke ervaring en met deze nieuwe vaardigheden kunnen ze voortaan nog veiliger deelnemen aan het dagelijkse verkeer. Ook voor de school resulteerde deze maatschappelijke opdracht tot een geslaagde themaweek.