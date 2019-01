Mama Kim Kardashian begint steeds meer op haar dochter te lijken

De Amerikaanse Kris Jenner, zakenvrouw en moeder van Kim Kardashian, heeft een nieuw kapsel. De 63 -jarige liet een froufrou knippen en draagt de rest van haar lokken in een hoge dot. Daardoor lijkt ze volgens fans als twee druppels water op Kim.

Mama Kardashian had zin in een ander kapsel en vroeg raad aan de kapper van de sterren Andrew Fitzsimons. Hij creëerde voor haar een dot bovenop haar hoofd, die in combinatie met haar open froufrou tot een eindresultaat leidde met een vleugje sixties.

Het kapsel is nieuw voor Jenner, maar haar dochter Kim Kardashian is wel al vaker met deze look verschenen. Zodra de moeder haar foto op Instagram deelde, viel fans dan ook meteen iets op: de gelijkenissen tussen Kim en Kris zijn nog treffender nu ze voor dezelfde coupe koos (nu ja, de bezoekjes aan de plastisch chirurg spelen ook een rol). Oordeel vooral zelf aan de hand van onderstaande beelden...