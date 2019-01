Calvin Klein slaat andere weg in na vertrek Raf Simons

Het Amerikaanse modehuis Calvin Klein is zichzelf aan het heruitvinden na het vertrek van creatief directeur Raf Simons (50) eind december vorig jaar. Het merk sluit onder meer zijn winkel in New York en herlanceert zijn prêt-à-portercollectie. Dat schrijft lifestylewebsite Business of Fashion.

De Calvin Klein winkel in New York, toch wel de uitvalsbasis voor het Amerikaanse modehuis, gaat de deuren sluiten. Daarnaast wordt de prêt-à-portercollectie opnieuw gelanceerd en wordt er bezuinigd: de creatieve teams in Noord-Amerika worden samengevoegd.

De omwenteling komt er na de tegenvallende cijfers onder Simons zijn bewind. De ontwerper, die na een carrière bij onder meer Jil Sander en Dior in 2015 in zee ging met Calvin Klein, oogstte heel wat lof met zijn ontwerpen bij de internationale modepers maar voor de doorsnee klant van het Amerikaanse modehuis was het allemaal een beetje te ingrijpend. Zo veranderde Simons onder meer het logo, het interieur van de winkel in New York en het imago van het doorgaans sexy modehuis.

Raf Simons voor Calvin Klein Foto: AFP

De cijfers kwamen maar niet van de grond en leken zelfs helemaal weg te zakken: de omzet van het moederbedrijf daalde van 125 miljoen naar 106 miljoen, wat het bestuur zelf weet aan uitzinnige marketingcampagnes. Om orde op zaken te stellen, moest Simons ook verantwoordelijk voor marketing, enkele bevoegdheden inleveren wat het begin van het einde betekende voor de samenwerking. De Belg trok de deuren definitief achter zich dicht op 20 december 2018.

Nieuwe koers

Intussen, amper drie weken later, lijkt het ontslag van Simons verteerd en komen Calvin Klein en moederbedrijf Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) met een persmededeling over de nieuwe koers van het modehuis. “De winkel in New York zal gesloten worden”, zegt CEO Steve Shiffman. “Ook wordt de prêt-à-portercollectie 2015W39NYC opnieuw gelanceerd onder een andere naam. Daarbij komt ook dat we een nieuwe creatieve koers gaan varen. We willen evolueren naar een traditioneel luxemerk dat zich kan identificeren met verschillende gemeenschappen. Het merk moet een mix zijn van invloeden en moet zich aanpassen aan het tempo van de maatschappij.”

Wat dat precies zal inhouden, is voorlopig koffiedik kijken. Daarnaast kondigt het bestuur ook nog aan dat er gezocht wordt naar een nieuwe creatief directeur.

Marketingcampagne in New York Foto: BELGAIMAGE

En de marketingafdeling, de grootste slokop van het bedrijf? Ook daarover is Shiffman eerder vaag. “Onze industrie staat voor een enorme uitdaging. We bouwen aan een nieuwe marketingafdeling, die zich volledig gaat richten op de consument en de winkelervaring. Het consumentengedrag zal de komende jaren enorm veranderen en dat schept mogelijkheden voor het merk om winst te maken. Het liefst zo’n 12 miljard dollar. ”