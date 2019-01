Vzw De Petteflet is winnaar van IBO-week

Beringen - Elk jaar organiseert het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang 'de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang'. Dit wordt telkens rond een ander thema opgebouwd. Dit jaar werd het thema 'applaus' aangereikt.

De Petteflet nam dit thema met beide handen aan en ging er mee aan de slag. Beide opvanglocaties organiseerden meerdere activiteiten.

In Beringen was er elke dag een andere groep die een applaus kreeg, ouders, grootouders, kinderen, begeleiding... Er werd een heuse show georganiseerd voor en door de kinderen.

In Paal konden ouders meeschrijven aan het verhaal van Pluk, een bezoekje brengen aan de photobooth of konden ze deelnemen aan 1 van de vele workshops zoals karaoke, handpoppen maken, dansen, de muziekbeker proberen te winnen...

Kortom een drukke maar gezellige week waarbij de deuren werden geopend voor ouders en familieleden om een gezellige babbel te slaan met de begeleiding.

Door de inzet en creativiteit van de begeleiding werd de week tot een goed einde gebracht. Het was dan ook een aangename verrassing toen de Petteflet 1 van de 5 winnaars over heel Vlaanderen werd. Als kers op de taart mocht de opvang een pakket met allerlei leuke spullen ontvangen.