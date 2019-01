Dilsen-Stokkem - De politie Maasland is op zoek naar getuigen van een verkeersongeval op de parking van fruithandel Colson in Dilsen-Stokkem. Het ongeval gebeurde op 5 januari tussen 17.25 uur en 17.40 uur. Een man met een bril reed met zijn auto een Opel Meriva in de flank. De dader reed daarna door in de richting van het centrum.

Wie getuige was van het ongeval, kan contact opnemen met de politie op het nummer 089/56 92 11 of via info@politie-maasland.be