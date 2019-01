Vier beloften trekken prima hun streng op winterstage KRC Genk: “Loodzwaar maar unieke ervaring”

Philippe Clement selecteerde vier spelers uit de beloftenkern voor de winterstage in Benidorm. Zij gaven afgelopen week stuk voor stuk een prima indruk, niemand die het niveau op training naar beneden haalt. Zelf zijn ze ook erg enthousiast. “De trainingen zijn loodzwaar maar dit is een unieke ervaring.” We stellen het kwartet even aan u voor.