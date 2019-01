Een gigantisch varken is in de Chinese stad Meishan tot ‘koning der varkens’ gekroond tijdens een wedstrijd die wordt georganiseerd om het Chinese Nieuwjaar te vieren. Het nieuwe jaar wordt in China het ‘jaar van het varken'. De eigenaar belooft dat hij de ‘koning der varkens’ niet zal slachten en als het ooit een natuurlijke dood sterft, wordt het kadaver aan de wetenschap geschonken.