“Ik wil twee moorden bekennen”: strandjutter uit Blankenberge doodde zijn moeder en zijn goede vriend

“Ik wil twee moorden bekennen.” Met die boodschap stapte Oliver Bolte (44) in maart 2017 binnen bij de politie, nadat hij dagenlang aan de kust had rond­gezworven. Bolte, een strandjutter, bracht eerst zijn moeder Renate (71) om, naar eigen zeggen omdat ze uit het leven wilde stappen. Daarna doodde hij zijn vriend Norbert Bocher (49) omdat die hem ­verkeerd geadviseerd zou hebben bij die ‘genadedood’. Vanaf vandaag moet een ­jury van acht mannen en vier vrouwen oor­delen over zijn straf.