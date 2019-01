‘Leuke werkgevers moeten niet op zoek naar kandidaten’

Hasselt - De strijd om goede werknemers te vinden, woedt in alle hevigheid. Volgens de meeste HR-specialisten bereikt de zogenoemde War for Talent momenteel een hoogtepunt. Daar is nochtans niet iedereen het over eens. Volgens het Hasseltse rekruteringsbureau HCMvision is de War for Talent voorbij. “Wie zich profileert als een fijne werkgever, heeft de strijd al lang gewonnen”, zegt Eef Possemiers.

Er is geen enkele term die vaker opduikt in HR-gerelateerde nieuwberichten als War for Talent. Door de economische hausse krijgen bedrijven hun vacatures nauwelijks ingevuld. De werkloosheidsgraad zit op een historisch dieptepunt. Om openstaande sleutelfuncties te bemannen, zit er vaak niets anders op dan de beste krachten weg te plukken bij de concurrentie of specialisten uit het buitenland naar hier te halen. De onderlinge strijd om de toppers in te lijven, woedt dus in alle hevigheid.

Strijdtoneel

Dat is althans de hedendaagse teneur. Maar verrassend genoeg stelt het Hasseltse rekruteringsbureau HCMVision dat de War for Talent in feite voorbijgestreefd is. “Onze ervaring leert dat bedrijven die hun werknemers weten te boeien en te binden, zich niet moeten mengen in het strijdtoneel”, zeggen zaakvoerders Eef Possemiers en Niels Prys.

“Zij die zich met het juiste arsenaal wapenen als ideale werkgever, hebben totaal geen last van de War for Talent. Daar gaat het naartoe: wie investeert in een goede Employer Branding mag op twee oren slapen voor het rekruteren en behouden van werknemers.”

Getouwtrek

Voorwaarde is dat werkgevers permanent moeite moeten doen om aantrekkelijk te zijn voor zowel nieuwe kandidaten als hun huidige werknemers. “Men moet afstappen van de klassieke screening die louter dient om vacatures in te vullen”, stellen Possemiers en Prys.

“In succesvolle bedrijven vertrekt alles vanuit een uitgesproken identiteit en strategie, die vertaald wordt naar een sterke marktpositionering. De eigenheid wordt doorgetrokken in het HR-beleid, de zogenaamde Employer Branding. Wie niet verzeild wil geraken in het getouwtrek om nieuwe mensen te vinden, moet durven investeren in een strategische personeelsaanpak. Dit moet beschouwd worden zoals elke andere investering die een bedrijf doet. Wil je resultaten, dus een Return on Investment, dan is een doordachte financiële en operationele inspanning onvermijdelijk.”

Lees verder:

>

>

>