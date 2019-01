Een 53-jarige Diestenaar reed donderdagavond rond 23.30 uur op Schoonaerde in Diest tegen een stilstaand voertuig. Hij legde een positieve ademtest af. In opdracht van het Leuvense parket is zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De man zelf bleef ongedeerd. (tb)