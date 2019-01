Diest - De politiezone Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft in december 40 bestuurders betrapt die onder invloed reden: 35 hadden te veel alcohol in het bloed, 5 hadden drugs gebruikt. In totaal werden 1.284 verkeersovertredingen vastgesteld waarvan 850 voor te snel rijden en 348 voor fout parkeren. Vier bestuurders werden betrapt met een radarverklikker in hun auto. (tb)