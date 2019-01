David Goffin begint zonder vertrouwen aan Australian Open: “Ik verwacht er niet te veel van”

David Goffin (ATP 22) heeft vrijdag in Melbourne vooruitgeblikt op de Australian Open (14-27 januari), het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat maandag start. De Luikenaar treft in de eerste ronde de Chileen Christian Garin (ATP 86).

LEES OOK. Ysaline Bonaventure plaatst zich op Australian Open voor eerste grandslamtoernooi, Kimmer Coppejans uitgeschakeld

“Om eerlijk te zien kende ik Garin niet”, opende Goffin de persconferentie. De Belgische nummer één had er net een trainingspartij opzitten tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 9). “Ik heb hem nog nooit zien spelen. Ik ga de komende dagen op video zijn sterke en zwakke punten analyseren. Maar op dit moment is de tegenstander niet het belangrijkste. Ik focus op mezelf en op mijn spel. Dat zijn de zaken waar ik controle over heb. Ik heb dit seizoen nog maar één officiële enkelmatch gespeeld (Goffin verloor zijn eerste duel in Doha tegen de Litouwer Ricardas Berankis, red.), dus het vertrouwen is niet groot. Ik ga proberen mijn beste spel te spelen en alles te geven. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd.”

Goffin kwam tijdens de loting in de tabelhelft van nummer één van de wereld, Novak Djokovic, terecht. Hij kan de Serviër ontmoeten in een eventuele achtste finale. “Ik heb mijn tabel gisterenavond gezien, omdat ze hem toonden toen ik de televisie opzette”, aldus Goffin. “Tegen Djoko spelen in de achtste finales zou super zijn, maar ik stel me daar voorlopig niet op in. Ik heb geen hoge verwachtingen voor deze Australian Open. Ik ga uiteraard proberen zo ver mogelijk te geraken, maar ik blijf bescheiden. Ik heb slechts één officieel duel gespeeld sinds de US Open vorig jaar, want het toernooi in Shenzhen tel ik niet mee. Het goede nieuws is dat mijn schouder volledig hersteld is. Ik kan aan honderd procent opslaan en voel niets bij snelle spelwisselingen. Ik heb de voorbije week goed getraind met Thiem, Djoko en Steve (Darcis, red.). Ook vandaag ging het goed in een wedstrijd van twee uur tegen Nishikori.”