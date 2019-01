Lady Gaga excuseert zich voor duet met R. Kelly: “Sorry voor mijn slechte oordeel”

Al jaren wordt r&b-ster R. Kelly (52) beschuldigd van seksueel misbruik, maar nu pas laten ook collega-sterren de man vallen. Dankzij een documentaire die hem ook een nieuw gerechtelijk onderzoek kost.

“Sorry voor mijn slechte oordeel van toen ik jong was. Sorry dat ik me niet eerder uitsprak.” Met die woorden neemt Lady Gaga afstand van R. Kelly, met wie ze vijf jaar geleden nog het duet Do What You Want (With My Body) opnam. Nu laat ze het nummer van iTunes en alle streamingdiensten verwijderen. Mét haar excuses.

Ook Mathew Knowles, de vader van Beyoncé, zegt nu allang argwaan te hebben gekoesterd tegenover Kelly. Toen zijn dochters met Destiny’s Child in overleg waren met Kelly voor een mogelijke samenwerking, liet de vader zijn meisjes, die toen een jaar of zestien waren, nooit alleen naar hem toe gaan. “Zelfs als ze naar het toilet moesten, ging mijn vrouw Tina met ze mee. We verloren ze geen seconde uit het oog.”

Ook actrice Jada Pinkett Smith keerde zich een paar dagen geleden tegen de zanger van hits zoals I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back the Hands of Time en The World’s Greatest. Op sociale media vroeg ze zich luidop af hoe mensen nog naar de muziek van R. Kelly konden luisteren nadat er zo’n verschrikkelijke dingen over hem aan het licht waren gekomen op tv. De vrouw van Will Smith verwees daarmee naar de zesdelige documentaire Surviving R. Kelly. Die wordt uitgezonden op de Amerikaanse betaalzender Lifetime en een vijftigtal getuigenissen van, hoofdzakelijk, vrouwen bevat die met het misbruik en de manipulaties van de artiest te maken kregen. Opvallend: nagenoeg geen enkele grote collega-ster werkte aan het programma mee. Behalve dan zanger-producer John Legend: “Ik geloof deze vrouwen en het was geen moeilijke beslissing om hieraan mee te werken.”

Sekte

Zijn moed én getuigenis halen nu ook andere collega-artiesten over de streep om de waarheid te onthullen. Een waarheid die de Amerikaanse justitie interesseert. Naar aanleiding van de docu werd een gerechtelijk onderzoek geopend. Niet dat dat de eerste keer was. Begin jaren 2000 werd Robert Kelly verschillende keren aangeklaagd, maar telkens slaagde hij erin met de slachtoffers een schikking te treffen. En toen het in 2002 toch tot een rechtszaak kwam, werd hij vrijgesproken bij gebrek aan bewijs.

Desondanks circuleren de aantijgingen aan zijn adres wegens relaties met minderjarigen en seksueel wangedrag al van in de jaren 90. Het sterkste verhaal dook evenwel in 2017 op. Toen beweerde Buzzfeed dat de zanger een soort sekte had waarin hij zes vrouwen gevangen hield die geheel tot zijn dienst moesten staan. Dat leidde tot een resem nieuwe beschuldigingen die uiteindelijk toch aan de status van Kelly begonnen te vreten. Zo besloten Spotify en Apple Music vorig jaar om zijn muziek niet langer te promoten. Nu laten ook collega’s hem vallen en bemoeit justitie zich opnieuw met de zaak. R. Kelly lijkt er dit keer niet met een schikking van een paar honderdduizend dollar van af te komen.