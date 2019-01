Genkse Hells Angel wil straf voor moord uitzitten in Turkije

Genk - Hells Angel Ali Ipekci uit Genk wil zijn straf van 30 jaar verder uitzitten in Turkije. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Ipekci kreeg dertig jaar cel voor de moord op drie Outlaws in Maasmechelen in 2011 . De Genkenaar diende een aanvraag in bij de gevangenis van Beveren voor een overplaatsing. Ipekci zou in Turkije vervroegd kunnen vrijkomen.

Ipekci zat eerder in de gevangenis van Hasselt. Hij werd in 2015 veroordeeld voor de moord op drie mannen die gelinkt waren aan de rivaliserende bende Outlaws. Hij werd schuldig bevonden aan doodslag, zijn rol was het doorzeven van een witte bestelwagen én het proberen wegwerken van de lichamen van Freddy Put (52), Jef Banken (58) en Michaël Gerekens (28).

Ipekci diende de aanvraag via zijn advocaat eind 2018 in. Een beslissing over zijn verzoek is er momenteel nog niet.

Op doodslag in Turkije staat een maximumstraf van 10 jaar. Als zijn verzoek wordt goedgekeurd, zou hij zijn straf verder mogen uitzitten in Turkije, maar in de praktijk mogelijk binnen het jaar vrijkomen.

Ipekci zit al sinds 2012 in de cel en doodde in april 2011 drie mannen toen het tot een confrontatie kwam aan de bandencentrale aan de Industrielaan in Maasmechelen.