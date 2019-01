Stoffel Vandoorne gaat tijdens tweede FE-race op zoek naar eerste punten

Na een teleurstellende debuut in de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1, wil onze landgenoot Stoffel Vandoorne komend weekend bijkomende ervaring opdoen en eventueel op zoek gaan naar zijn eerste puntenfinish.

Ondanks de erg uitdagende omstandigheden die er tijdens het eerste raceweekend waren, het weer was een serieuze spelbreker, slaagde Vandoorne erin om zich op de eerste startrijen te kwalificeren. Van daaruit verliep het tijdens de race echter een heel stuk minder.

Vandoorne startte aanvankelijk redelijk goed maar verloor vervolgens geleidelijk aan plaatsen. Na een aanrijding ontstonden er technische problemen met zijn FE-bolide. Het werd dus niet de race waarop Vandoorne gehoopt had en onze landgenoot finishte uiteindelijk als zestiende.

Komend weekend staat in Marrakesh al het tweede raceweekend in de Formule E op het programma en daarin wil Vandoorne beter doen en op zoek gaan naar zijn eerste punten.

"Ik kijk er naar uit om in Marrakesh te rijden. Het circuit is nieuw voor mij. Sommige andere rijders hebben er redelijk wat ervaring maar ik heb er vertrouwen in," aldus Vandoorne.

"We zullen verder bouwen op de ervaring die we in Riyadh hebben opgedaan en ik ben er zeker van dat we het tijdens de race een heel stuk beter kunnen doen."

Voor Vandoorne en zijn team, HWA Racelab, vormt de deelname aan de Formule E sowieso een grote uitdaging. Voor HWA Racelab, dat geruggesteund wordt door Mercedes, is het immers het debuutseizoen en zowel de rijders als het team zetten dus hun eerste stappen in de sport.

