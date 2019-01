Baggeraar DEME gaat plastic vangen in Schelde

Sinds The Ocean Cleanup is er draagvlak voor projecten met plasticvangers. Foto: AFP

De Belgische baggeraar DEME heeft bij de Vlaamse overheid een dossier ingediend om op de Schelde een ‘plasticvanger’ te installeren. Het bedrijf plant een investering van 2,5 miljoen euro en hoopt in april te beginnen met het project, schrijft De Tijd.

De Vlaamse Waterweg, de overheidsinstantie die de bevaarbare waterlopen beheert, deed midden vorig jaar een oproep aan bedrijven om projecten in te dienen om plastic afval uit de rivieren te vissen. Ze wil op een tiental locaties in het Scheldebekken ‘plasticvangers’ laten plaatsen, installaties die plastic en plastic deeltjes uit het water filteren.

DEME is een van de kandidaten. De baggeraar wil onder de brug van Temse plastic verzamelen via vangnetten en via een onbemand vaartuig dat is uitgerust met technologie om objecten te herkennen - om te vermijden dat bijvoorbeeld kajakkers worden opgevist. Als de overheid het licht op groen zet, wil het bedrijf in april starten.

“Aanvankelijk was voor dit soort projecten geen draagvlak”, zegt topman Luc Vandenbulcke van DEME in de krant, “maar sinds de jonge Nederlander Boyan Slat met The Ocean Cleanup wereldberoemd werd, is dat er wel”. De hamvraag is de activiteit rendabel maken.