Ysaline Bonaventure plaatst zich op Australian Open voor eerste grandslamtoernooi, Kimmer Coppejans uitgeschakeld

Ysaline Bonaventure heeft zich vrijdag geplaatst voor de hoofdtabel van de Australian Open in Melbourne. De 24-jarige Luikse staat voor het eerst in de eindfase van een grandslamtoernooi. Bij de mannen kon Kimmer Coppejans zich niet plaatsen voor de hoofdtabel.

Ysaline Bonaventure (WTA 158) h versloeg in de derde en laatste voorronde de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 168) in twee sets: 6-4, 6-3. De partij nam 1 uur en 9 minuten in beslag. De Belgische won het tot dusver enige onderlinge duel.

Elise Mertens (WTA 12), Kirsten Flipkens (WTA 49) en Alison Van Uytvanck (WTA 51) mogen zich rechtstreeks opmaken voor de hoofdtabel.

Yanina Wickmayer (WTA 126), Kimberley Zimmermann (WTA 244) en Maryna Zanevska (WTA 219) overleefden de kwalificaties niet.

Foto: BELGA

Kimmer Coppejans kan zich niet plaatsen

Bij de mannen heeft Kimmer Coppejans (ATP 216) zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel. Coppejans verloor in de derde en laatste kwalificatieronde van de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 139) in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 45 minuten. Het was het derde onderlinge duel tussen de 24-jarige Coppejans en de drie jaar oudere Italiaan. Travaglia won de twee vorige ontmoetingen, vorig jaar op gravel in Marbella en in 2017 op de European Open in Antwerpen.

De West-Vlaming haalde eerder in zijn loopbaan nog maar één keer de hoofdtabel van een grandslam. In 2015 verloor hij van Nicolas Mahut in de eerste ronde van Roland Garros.

David Goffin (ATP 22) en Steve Darcis (ATP 315) zijn automatisch geplaatst voor de hoofdtabel.