Je mag drie keer raden wie vanavond het meest in de schijnwerpers loopt tijdens de Limburgse Gelko-derby tussen Eisden-Dorp en Hasselt? Neen, niet Ian Fory of coach Antoine Merlino, ook beiden ex-Hasselt. Het is Abder Ziriouhi (26), die deze zomer kapte met veldvoetbal en naar de Limburgse hoofdstad trok. Vandaag is hij alweer terug in het vertrouwde Maasmechelen.