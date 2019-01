Arnd Van Vlierden en Frank Diliën uit Houthalen-Helchteren verschijnen komend weekend aan de start van de eerste wintereditie van The Barrel Challenge. Wat hen te wachten staat, is nog een groot vraagteken. Zeker is wel dat de trip van 4.000 kilometer doorheen Scandinavië berekoud zal zijn en dat de wegen ondergesneeuwd zijn. Maar met hun avontuur hopen ze 6.000 euro in te zamelen voor Ambulance Wens vzw.