Na ruim 114 jaar sluit geschenkenwinkel Valko in het centrum van Peer de deuren. Zaakvoerster Bernadette Valkenborgh (68) wil stilaan genieten van haar pensioen en houdt uitverkoop. Ze nam de voormalige meubelzaak van haar vader over in 1978 en maakte er een geschenkenwinkel van die de afgelopen decennia uitgroeide tot een begrip in de ruime regio. “Internet is geen concurrent, mijn klanten willen voelen en zien wat ze kopen”, vertelt ze.