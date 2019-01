Money time! Dit weekend wordt in Kruibeke het BK veldrijden afgewerkt. De Limburgers lijken alvast voldoende gewapend om met de rest van de Belgische crosskluit om medailles te bikkelen. Zo zijn Quinten Hermans, Laura Verdonschot, Timo Kielich en Ryan Cortjens meer dan goud-, zilver-, of bronsrijp. Vooral Cortjens heeft zichzelf met een onstuitbare zegereeks in de favorietenrol gefietst. De Limburgse toppers antwoorden op drie BK-vragen…