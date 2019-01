HASSELTVan “Dries zoals we hem kennen” tot “hij zou zelfs het licht van de zon ontkennen”. De meningen zijn verdeeld, maar dat het interview met Dries Van Langenhove in ‘Terzake’ een opmerkelijk stukje televisie opleverde, daar was zowat iedereen het gisteren over eens. De nieuwbakken Vlaams Belang-lijsttrekker door de ogen van politiek, vriend en vijand.