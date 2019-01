“Nederland is ontsnapt aan aanslag met tientallen doden”

ROTTERDAMNederland is ontsnapt aan een terreuractie met tientallen slachtoffers. Dat zei de Nederlandse officier van justitie gisteren bij de start van de rechtszaak tegen zes terreurverdachten. De mannen - tussen 21 en 34 jaar - planden een aanslag op een groot evenement - mogelijk de Gay Pride in Amsterdam - waar ze met kalasjnikovs en bomgordels wilden toeslaan. Maar in september werd de terreurcel door een undercoveroperatie van de politie opgerold. Kort voor de arrestatie oefenden de verdachten nog met wapens in een vakantiepark in Weert, op amper vijf kilometer van de Belgisch-Limburgse grens.