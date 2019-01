Niet bouwmarkt Brico, maar speelgoedketen ToyChamp opent een vestiging in het nieuwe winkelcentrum ‘Muitenberg” op de hoek van de Koolmijnlaan en de Brugstraat in Heusden. Brico Heusden-Zolder had nochtans toegezegd. “Wellicht is er geen fiat van Brico nationaal gekomen”, klinkt het.