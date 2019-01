CHRISTIAN LUYINDAMA voelt dat hij gegroeid is onder Preud’homme

Christian Luyindama (25) is moe. Met zijn 1m91 komt de Boss aansloffen voor dit interview. “Ik heb zelden zoveel gelopen als deze week. Het is zwaarder dan de vorige keren, maar het gaat ons helpen”, lacht de beresterke Congolese speler van 2018, die niets wil weten van een wintertransfer. “Eerst play-off 1 spelen, daarna zien we wel.”