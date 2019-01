Niet dat Philippe Clement enig belang hechtte aan het resultaat van de oefenmatch tegen Fortuna, maar KRC Genk startte ook 2019 met een verdiende overwinning (1-0). Ally Samatta lachte breed, nadat hij op hoekschop van Pozuelo aan de eerste paal de enige treffer van de namiddag tegen de netten had gekopt. “Dit is goed voor het vertrouwen. Want no goals, no sleep”, grijnsde Samagoal. “Als spits wil je die netten af en toe zien bewegen.”