Lawine verrast hotelgasten in Zwitserland: restaurant bedolven onder sneeuw, verschillende gewonden

In het oosten van Zwitserland is een lawine tot in het restaurant van een berghotel gedonderd. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt.

De sneeuwmassa kwam in de late namiddag naar beneden op de Schwägalp in het kanton Appenzell Ausserrhoden. Voertuigen raakten bedolven, en de lawine kwam het restaurant van het hotel Säntis binnen. Delen daarvan raakten bedolven.

Een man die in het restaurant zat, zag de sneeuw plotseling binnenrollen. ‘Er was een enorm lawaai’, zegt hij. Op het moment van de lawine waren er niet veel mensen aanwezig in het restaurant. Drie mensen zouden lichtgewond zijn geraakt. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke vermisten.

Sneeuwellende

Intussen wordt de dreiging van het winterweer in het hele Alpengebied steeds groter. In Duitsland en Oostenrijk zijn hele dorpen door de sneeuw afgesloten van de buitenwereld. Populaire winterbestemmingen als Obertauern, Lech, Zürs en Hallstatt zijn, net als woensdag, niet bereikbaar. Ook het Ertsgebergte in Tsjechië wordt zwaar getroffen door het winterweer.

In Oostenrijk zijn sinds afgelopen weekend al zeker zeven mensen gestorven in de sneeuw. Woensdag nog overleed een 16-jarige Duitse Australiër toen hij voor de ogen van zijn familie door een lawine werd gegrepen.

Verbetering is bovendien niet meteen in zicht, integendeel: dit weekend wordt een nieuwe storm verwacht die opnieuw verse ladingen sneeuw met zich meebrengt.