Sekine is eindelijk fit én kan de plek van De Norre innemen bij STVV

Als één van vele versterkingen streek Takahiro Sekine (23) afgelopen zomer neer in Sint-Truiden. Een half jaar later staat de teller van de huurling van het Duitse Ingolstadt op … zes minuten: een korte invalbeurt op Stayen tegen Oostende. Daar zitten twee blessures voor veel tussen, maar die zijn intussen verleden tijd. Onder de Spaanse zon knabbelt Sekine de laatste procentjes van zijn achterstand weg. Wordt hij degene die door het uitblijven van een vervanger voor De Norre zal depanneren? “In Japan speelde ik ook al op de linksachter, dat is niet nieuw voor mij.”