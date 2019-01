Truiens bouwproject Brustempoortpark verbindt via wandelpad de Kennedylaan met de Luikersteenweg

Sint-Truiden -

De oude bedrijfsgebouwen van Autobanden Thijsen op de Luikersteenweg in Sint-Truiden worden in maart gesloopt. Woonprojecten Gilen bouwt er het nieuwbouwproject ‘Brustempoortpark’. Achter de nieuwbouw komt een wandelpad dat achter de huizen van de Tongersesteenweg doorloopt en zo de Kennedylaan met de Luikersteenweg verbindt. In een latere fase wordt ook het Europaplein verbonden.