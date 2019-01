"Werkgevers, vakbonden en werknemers moeten zich elke dag in vraag durven stellen en open staan voor bijscholing." Dat zegt Francis Wanten, voorzitter van Voka Limburg aan de vooravond van de Nieuwjaarsinvitito. Om verder te kunnen investeren in innovatie, mobiliteit en zorg moet er volgens hem gesnoeid worden in de overheidsuitgaven. Infrastructuur en arbeidskrachten zijn dan weer de grootste bedreigingen voor de Limburgse economie aldus Wanten.