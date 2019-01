Vonnis van mountainbikedieven naar 7 februari uitgesteld

Hasselt / Tessenderlo - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag het vonnis van drie inbrekers naar 7 februari uitgesteld. Een 24-jarige man uit Tessenderlo riskeert 30 maanden celstraf en een boete voor een hele rist diefstallen. Twee mannen van 26 jaar uit Tessenderlo riskeren voor hun aandeel een celstraf van 25 maanden en een geldboete. Ze zochten op verkoopsites voor tweedehandsspullen naar interessante mountainbikes, motorcrossfietsen of werkmaterialen.

Bij de verkoper boden ze zich aan als vermeend geïnteresseerde koper. Die nietsvermoedende verkoper gaf dan zijn adres door, waarna het trio daar een inbraak pleegde om de mountainbike te gaan stelen. Ze pleegden ook inbraken in de sporthal in Tessenderlo en in de voetbalkantine van Thes Sport.