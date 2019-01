Twintig UCI-teams nemen deel aan 14e editie Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen

Gent - De 14e editie van de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen, die doorgaat op zaterdag 2 maart, kan uitpakken met een indrukwekkend deelnemersveld. De categorie 1.1-wedstrijd zal in Gent van start gaan met maar liefst 20 UCI-teams en vier clubploegen. De finishlijn ligt dit jaar op de Onderwijslaan in Ninove. De rensters hebben dan 123,3 kilometer afgemaald.

Niet minder dan 45 ploegen stelden zich kandidaat om deel te nemen aan de Belgische openingsklassieker. De organisatoren weerhielden 20 UCI-teams en vier clubploegen. De Belgische UCI-teams zijn Health Mate, Doltcini-Van Eyck en Lotto Soudal Ladies. Bij de clubploegen komen Isorex-No Aqua, Keukens Redant en Multum Accountants aan de start in eigen land.

De Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen wordt dit jaar een stuk pittiger gemaakt met tien hellingen en vijf kasseistroken. Er zijn twee hellingen en twee kasseistroken meer dan in de vorige editie. Het startschot wordt nog steeds op de Gentse Emile Clauslaan gegeven. Via Tenbosse en de Eikenmolen rijden de vrouwen naar dezelfde finale als die van de mannen, met het duo Muur van Geraardsbergen en Bosberg in de hoofdrol.

In 2018 ging de zege naar de Deense Christina Siggaard. Zij haalde het toen van de Amerikaanse Alexis Ryan en de Italiaanse Maria Giulia Confalonieri. Beste Belgische in 2018 was Jolien D’hoore met een achtste plaats. Nog nooit slaagde een Belgische renster erin de openingsklassieker in eigen land te winnen.

De deelnemende ploegen:

UCI-teams: Health Mate, Doltcini-Van Eyck, Lotto Soudal Ladies, Valcar-BPM, Boels-Dolmans, Bigla, Trek-Segafredo, Be Pink, BTC City Ljbuljana, Hitec, Movistar, Canyon-SRAM, Mitchelton-Scott, Alé Cipollini, Parkhotel Valkenburg, Team Sunweb, World Cycling Centre, FDJ-Nouvelle Aquitaine, CCC-Liv, Virtu Cycling.

Clubploegen: Isorex-No Aqua, Keukens Redant, Multum Accountants en Rogelli-Cyproc.

De hellingen:

Leberg (41 km), Wolvenberg (53 km), Molenberg (66 km), Rekelberg (79 km), Berendries (84 km), Vossenhol (86 km), Tenbosse (91 km), Eikenmolen (93 km), Muur van Geraardsbergen (106 km), Bosberg (110 km).