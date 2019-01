Man en vrouw staan terecht voor moordpoging in Hechtel-Eksel

Hasselt / Hechtel-Eksel -

Een man en zijn opdrachtgeefster staan vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht voor een moordpoging op een 42-jarige man van Nederlandse origine uit Hechtel-Eksel. Johannes B. werd in de ochtend van 4 februari 2015 in zijn tuin op de Weverstraat onder vuur genomen toen hij van zijn werk thuis kwam. Een kogel kwam via de arm in de borststreek terecht, een tweede kogel belandde in het rechterdijbeen en een derde in de buikstreek. De man overleefde de aanslag.