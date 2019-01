As - Patrick Vliegen had het geluk dat hij zowel een vaderland als een moederland had. Hij werd geboren in België uit Belgische ouders, maar zijn hart klopte voor Turkije en zijn volk. "Patrick kende Istanbul beter dan zijn Turkse vrienden uit Waterschei."

Het is zijn Turkse alias die opvalt op het overlijdensbericht van Patrick Vliegen: Mehmet Uçan. Kreeg hij die bijnaam toebedeeld of noemde hij zichzelf zo? Leefde hij twee levens, of werkte hij ...