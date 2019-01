Luca Brecel maakt geweldige comeback in Champions League snooker

Luca Brecel (WS-14) heeft zich na drie overwinningen uit zes wedstrijden geplaatst voor groep 5 op het Championship League snookertoernooi in het Engelse Coventry.

Brecel, die op dag één twee wedstrijden verloor en er ook twee won, moest op dag twee nog twee groepswedstrijden afwerken. Het begon slecht voor de 24-jarige Limburger met een 3-0 nederlaag tegen de Engelsman Stuart Bingham (WS-12). Brecel verloor het eerste frame op de ultieme zwarte bal, waarna Bingham breaks lukte van 69 en 50.

In de laatste groepswedstrijd van groep 4 moest Brecel het opnemen tegen de Welshman Ryan Day (WS-13) en dit voor plaats vijf in de groep. Day nam met breaks van 59 en 57 een 2-0 voorsprong. Brecel moest nu absoluut zijn drie laatste frames winnen, iets waar hij met brio in slaagde. Zo potte hij breaks weg van 73, 64 en 65 voor een 3-2 overwinning waarmee hij zijn ticket voor groep 5 kon veiligstellen. Day kon geen enkel punt meer tegenscoren.

In groep 5 kent hij met de Schotten Stephen Maguire (WS-15) en Anthony McGill (WS-20) en de Engelsman Joe Perry (WS-18) al drie van zijn zes tegenstrevers.

Uitslagen Championship League:

Groep 4:

Stuart Bingham (Eng/12)- Luca Brecel (Bel/14) 3-0

54/49 - 73(69)/0 - 82(50)/31

Luca Brecel (Bel/14)- Ryan Day (Wal/13)3-2

82(59)/0 - 71(57)/44 - 73(72)/0 - 70(64)/0 - 66(65)/0