Maasmechelen - De politie Lanaken-Maasmechelen heeft de afgelopen week op verschillende plaatsen snelheidscontroles gedaan. Van de 1.243 gecontroleerde voertuigen reden er 235 te snel. In de Bessemerstraat in Lanaken en de Heirstraat en Windmolenweg in Maasmechelen reed een derde van de bestuurders te snel. (siol)