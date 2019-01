Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, ik heb ongelofelijke haast. Je kent het vast, omdat ook jij in de ratrace van het leven rondjes zit te lopen. In je kielzog: onze redactrice die vindt dat het genoeg is geweest met al die haast en spoed.

Ik ben nooit de snelste loper geweest. Als ik ging joggen, struikelde ik minstens drie keer over mijn eigen voeten, en het is al eens gebeurd dat iemand me tijdens een rondje gewoon dubbelde. Groot was ...