Nieuw jaar, nieuwe job mét chauffeur voor Lydia Peeters: “Alleen zingen achter het stuur kan niet meer”

Van burgemeester van Dilsen-Stokkem tot Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie. Nieuw jaar, nieuwe job voor Lydia Peeters. Mét een eigen chauffeur: haar ultieme lifehack om tijd te besparen. “De rit naar Brussel duurt minstens twee uur”, zegt ze. “Dankzij die chauffeur kan ik werken in de wagen: bellen, mails beantwoorden, dossiers lezen. Alleen zingen achter het stuur kan niet meer.”

“Ik ga nog even mijn tijd benutten en de aktes van de eedaflegging van de gemeenteraad tekenen”, glimlacht Lydia Peeters terwijl we ons installeren voor het interview in het gemeentehuis van Dilsen-Stokkem ...