Premier Michel blijft zich verzetten tegen naakte ontslagen bij Proximus

Ontslagnemend premier Charles Michel blijft zich verzetten tegen naakte ontslagen bij Proximus en vindt dat het management van het telecombedrijf zijn huiswerk moet overdoen. Dat heeft de eerste minister donderdag in de Kamer verklaard. De raad van bestuur zou ook enkel akte hebben genomen van het transformatieplan en louter een mandaat hebben gegeven voor een consultatie, en dus geen overleg. “Dat is een zeer groot verschil”, aldus premier Michel.

De premier kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje liefst twaalf vragen over het aangekondigde plan bij Proximus. Daarin staan bijna 2.000 banen op de helling, maar is ook sprake van 1.250 aanwervingen. Verschillende oppositiepartijen maakten duidelijk niet te geloven dat het nieuws voor de regering als een donderslag bij heldere hemel kwam. Ook werd de mogelijke komst van een vierde telecomspeler een nefaste invloed toegeschreven.

Dat laatste wees minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) alvast van de hand. “Het antwoord van de directie was duidelijk: neen. Het heeft geen impact gehad. Zonder vierde speler zou het plan onverkort worden doorgevoerd”, lanceerde De Backer onder meer richting David Geerts (sp.a). Geerts had het over een “losse flodder” van De Backers voorganger Alexander De Croo, die de problemen mee heeft veroorzaakt.

Premier Michel merkte ook op dat Proximus een autonoom overheidsbedrijf is, en bovendien beursgenoteerd. Dat brengt verplichtingen rond de vertrouwelijkheid met zich mee, luidde het. Hij herhaalde dat de regering pas dinsdagnamiddag kennis heeft genomen van de plannen van het management.

De premier en vicepremier Kris Peeters (CD&V) gaven nog aan ter beschikking te staan van de vakbonden om ondersteuning te bieden, om zo de dialoog sereen te laten verlopen. Minister Peeters bevestigde dat Proximus als overheidsbedrijf niet onder de wet-Renault valt. Die wet schrijft precieze stappen voor die bedrijven in herstructurering moeten volgen, onder meer in verband met de raadpleging van het personeel. Peeters zou die wet liefst ook van toepassing zien op de overheidsbedrijven en is bereid daar samen met het parlement stappen in te ondernemen, indien de Groep van Tien er zelf niet uitgeraakt.