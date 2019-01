VIDEO. Man bedwingt als eerste de reusachtige frituursnack “Cruiseschip van Balen”

Balen - Amper enkele dagen geleden gelanceerd en het is al gebeurd: het “cruiseschip van Balen” is bedwongen. Antwerpenaar Cain Ransbottyn at als eerste de reusachtige megasnack van frituur De Broodjeshoek in Balen helemaal op.

Ransbottyn is geen onbekende, hij haalt af en toe de media met één of andere stunt. Hij streamde zijn eetstunt live op facebook nadat enkele vrienden hem hadden uitgedaagd. Echt makkelijk ging het niet, al at hij de reusachtige snack in iets meer dan een half uurtje op. Op het eind verontschuldigt hij zich tegenover zijn vrouw en kinderen: “Ja papa heeft zich weer belachelijk gemaakt op facebook, jullie hebben dat niet graag!”

Het Cruiseschip van Balen bestaat uit een stokbrood van liefst 57 cm met mayonaise, sla, tomaten, ei, een curryworst, twee vleeskroketten en een mexicano, afgewerkt met verse handgeschilde en -gesneden frietjes en classic burger saus. Het is de jaaruitdaging die de Broodjeshoek uit Balen voor 2019 in petto heeft. Zaakvoerder Marc Peeters kwam op het idee na een cruise: “Wie dit broodje binnen de veertig minuten helemaal op krijgt, maakt op het einde van het jaar kans op een cruise. Dat gebeurt door middel van loting.”

Balense Reus

De Broodjeshoek in Balen staat bekend om de spraakmakende eetuitdagingen, zoals de Toren, het Monument en de Vulkaan. De bekendste is de Balense Reus, een reuzenhamburger waar diverse eetkampioenen in binnen- en buitenland al hun tanden hebben in gezet. Ook de cruise wordt een succes: “Sinds we het Cruiseschip dit weekend op Facebook hebben bekendgemaakt, hebben we al meer dan zeshonderd reacties gehad van mensen die de uitdaging willen aangaan”, zegt Marc. “Maar hij is zeker niet te onderschatten. Annelies en ik hebben hem met twee proberen op te eten en ons lukte het niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat wie een Balense reus opkan, deze zeker ook kan verschalken. Tot nu toe is er maar een uitdaging niet geklopt en dat was de vulkaan van twee jaar geleden.”

Het Cruiseschip van Balen kost 20 euro. Wie de uitdaging wil aangaan, kan best vooraf reserveren.

