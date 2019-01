Gwyneth Paltrow nam haar ex mee op huwelijksreis

Gwyneth Paltrow en haar echtgenoot brachten de voorbije kerstperiode hun huwelijksreis door op de Malediven, maar dat deden ze niet alleen. Ze namen ook het nodige gezelschap met zich mee: zijn kinderen, haar kinderen en haar ex Chris Martin mochten mee aanschuiven aan de eettafel voor een 'huwelijksreis met de familie'.

Eind september stapten Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk in het huwelijksbootje, maar de huwelijksreis naar de Malediven zelf liet wel nog even op zich wachten. Het koppel koos ervoor om die tot Kerstmis uit te stellen, zodat ook hun voltallige gezin van de partij kon zijn.

"Mijn nieuwe echtgenoot en zijn kinderen, mijn kinderen en mijn ex-man (Chris Martin) waren er allemaal bij. Het was een erg moderne huwelijksreis," grapte Gwyneth Paltrow in de televisieshow Live with Kelly and Ryan. Nadat de actrice hiervoor door de presentatoren werd geprezen, vertelde ze het volgende: "Wij wilden de pijn van de kinderen minimaliseren. Zij willen enkel hun ouders rond de eettafel hebben en dat wilden wij hen graag geven."