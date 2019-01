Deze drie sneakers passen bij je hele kleerkast

Feit: je kan nooit genoeg sneakers hebben. Op zoek naar een tijdloos paar dat je eindeloos kan combineren? Deze sneakers passen bij je hele kleerkast!

Anno 2019 een klassieker: de witte sneaker

Het manusje-van-alles onder de sneakers? Witte exemplaren. Onder een jeans met donkere of lichte wassing, geklede chino of opvallend kostuum…Met een (propere!) witte sneaker zit je altijd goed. Tip: vervang regelmatig de schoenveters voor een nette look.

Geklede sneakers

Een geklede sneaker kan zeker dienst doen als alternatief voor een derby of kostuumschoen. Investeer in een musthave in een effen kleur (zwart, wit, blauw of cognacbruin bijvoorbeeld) zonder te veel opvallende details. Kies voor een sneaker met ietwat puntige tip, dat staat stijlvoller dan een ronde.

Een vleugje kleur

Raar, maar waar: ook een gekleurd exemplaar kan je vaker combineren dan je denkt. De jeans-en-T-shirt outfit krijgt plots veel meer allure wanneer je combineert met een echte eyecatcher. Toch maar kiezen voor een iets feller paar deze soldenperiode?