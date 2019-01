WADA krijgt eindelijk toegang tot gegevens van antidopinglabo in Moskou

Officials van het wereldantidopingagentschap WADA hebben donderdag toegang gekregen tot de data die in het antidopinglabo van Moskou is opgeslagen. Dat bevestigde de Russische minister van Sport Pavel Kolobkov.

“Men is gestart met het installeren van apparatuur om de database te kopiëren”, laat Kolobkov optekenen in een reactie bij het Russisch nieuwsagentschap TASS. “Alle technische en organisatorische details zijn doorgesproken.”

Het Kremlin liet eerder deze week verstaan dat het WADA de data nog niet kon krijgen “vanwege logistieke problemen”. Zo bestond er onenigheid over de apparatuur waarop de gegevens zouden worden opgeslagen.

Het Russisch antidopingagentschap Rusada had tot 31 december de tijd om de experten van het WADA toegang te verlenen tot de gegevens. Het WADA wil in Moskou data recupereren over de periode waarvan Rusland beschuldigd wordt van grote dopingfraude (2011-2015). Toen de deadline niet werd gehaald, gingen heel wat stemmen op om Rusland opnieuw te schorsen. In september was het land na drie jaar schorsing door het WADA weer in ere hersteld.